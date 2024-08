Depois de algumas notícias veiculadas na comunicação social, esta semana, darem conta da disponibilidade de Sérgio Conceição em treinar o Benfica - rival figadal do FC Porto - André Villas-Boas foi confrontado com o tema, neste domingo, à margem da inauguração de uma Casa do clube.

«Tenho muito respeito pelo trajeto do Sérgio Conceição. Esta é sempre será a sua casa. Aqui, tudo ganhou e conquistou. Se quiser seguir outros caminhos, todos lhe desejamos sucesso, menos nos clubes rivais, o que é natural porque competem por títulos com o FC Porto. Houve uma separação, mas todos os portistas lhe desejam todo o sucesso», afirmou o sucessor de Pinto da Costa.

O novo presidente foi ainda questionado sobre a retirada de Pepe, anunciada recentemente, aos 41 anos. O dirigente confirmou a intenção de realizar uma homenagem ao jogador, no Dragão. «Falei com o seu agente, mas infelizmente não tive oportunidade de o apanhar. Iremos tentar agendar a sua devida homenagem nos próximos meses», disse, de forma concisa.

Os caminhos de Pepe e Sérgio Conceição coincidiram nos últimos seis anos, no FC Porto. Duas figuras maiores do clube, Sérgio liderou os destinos da equipa principal entre 2017 e 2024, ganhando 11 títulos ao serviço do clube. Pepe participou em nove deles. Na mesma ocasião, Villas-Boas falou extensivamente sobre o mercado de transferências.