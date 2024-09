André Villas-Boas assinou mais um editorial da Revista Dragões, na mais recente edição publicada nesta segunda-feira. O novo presidente do FC Porto, empossado no final de maio, abordou o tema da transparência após ter lançado o Portal da Transparência.

Uma iniciativa muito elogiada até pela UEFA num «rasgado elogio», segundo AVB, «por termos ido além do expectável no que toca à transparência e por termos marcado o mundo do futebol», escreve o presidente.

Começando por dizer que A transparência não é um fim em si mesmo, Villas-Boas explicou as razões que o levaram a lançar a iniciativa.

«Um clube que é dos sócios, que a eles pertence, tem que assentar a sua força na relação que com eles constrói, mantém e legitima diariamente. Em qualquer momento, qualquer um deles tem o direito de saber o que é seu por direito, por quem e de que forma está a ser gerido ou rentabilizado, que operações podem impactar a vida do clube e que perspetivas de futuro são legítimas alimentar», escreve.

E deixou 'farpas' à anterior direção. «Sobretudo porque a maioria esmagadora dos sócios do clube estava ansiosamente a questionar-se sobre a real situação do FC Porto. Essa ansiedade atingiu um limite insuportável quando os sinais ganharam particular eloquência em momentos-chave. Ora eram jogadores, ativos do clube, cujas transações deixavam dúvidas, ora eram alertas que saltavam de Relatórios, ora era o sobressalto provocado por avisos das instâncias internacionais do futebol europeu... tudo a culminar com a lenta interiorização de que os interesses do FC Porto poderiam ser melhor defendidos e colocados em primeiro lugar», atira o antigo treinador do clube.

Explicando o modo de funcionamento do portal da transparência, Villas-Boas promete: «Se mais houver a fazer nesta matéria, iremos fazê-lo.» «Ir além do expectável é uma das nossas marcas», segundo o dirigente. No referido portal, o FC Porto divulgou informações sobre comissões em vendas e contratações, bem como os salários de dirigentes, entre muitas outras informações.