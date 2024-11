A situação financeiro do FC Porto é muito grave e Villas-Boas diz que vai ser necessário fazer uma grande contenção de despesas para manter a SAD portista a funcionar normalmente. No fundo, a receita do presidente passa por formar melhor e vender bem os jogadores que forma, por um lado, e de reduzir os custos com a equipa principal, por outro.

O que acaba por estar ligado: as duas coisas passam por mais jovens da formação no plantel prinicpal.

«Toda a atividade do FC Porto assenta em três eixos: direitos de transmissões televisivas, qualificação para Champions e operações com transferências de jogadores. Esse sempre foi o grande bolo da nossa atividade económica. Queremos construir uma equipa competitiva, com jogadores jovens, baixando a media de idades», referiu.

«Fizemos todo um investimento na direção desportiva, de reformulação dos departamentos de scouting, performance, da própria direção desportiva, e esperamos ter resultados com os jogadores que desenvolvemos na formação. Será sempre a atividade que gera sustentabilidade económica, daí investirmos consideravelmente na equipa principal. Deopiusá a parte da contenção de custos, que queremos melhorar e tornar mais eficaz para reduzir custos com a equipa.»