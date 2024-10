André Villas-Boas esteve presente na reunião da Associação de Clubes Europeus (ECA), realizada em Atenas, em que participaram altas figuras do futebol europeu como Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, ou Nasser Al-Khelaifi, presidente da ECA e do PSG.

À margem do evento, um jornal dinamarquês, o Tipsbladet, entrevistou o presidente do FC Porto sobre uma medida em particular que Villas-Boas tomou neste início de mandato - o Portal da Transparência, onde se revelam os valores gastos pelo clube em transferências, comissões e salários.

«Fortalecemos a nossa reputação entre todos os intervenientes que se interessam pelo clube. A nossa filosofia de gestão, juntamente com os resultados e títulos das nossas equipas, dar-nos-á uma marca forte e uma posição entre os clubes de elite a nível global», começou por afirmar Villas-Boas.

«Também ouvimos muito apoio das instituições do futebol e das autoridades competentes pelos passos que tomámos. E o apoio público que recebemos da UEFA é crucial. Fala-se muito sobre transparência e integridade, mas poucos passos concretos têm sido dados. E as regras mais rígidas que foram implementadas surgiram após longas e complicadas negociações», admitiu.

«Somos pioneiros, porque somos um clube grande e importante, mas de um país periférico, que tomou a liderança de uma forma muito concreta e sem hesitações. Estamos na linha da frente da mudança e queremos estar no centro de uma discussão crítica e positiva sobre o futuro da nossa indústria. A imprensa também reconheceu a nossa ousadia e mostram o nosso exemplo ao mundo, como estão a fazer agora», finalizou Villas-Boas, sobre esse tema.

André Villas-Boas ainda aludiu à transferência inesperada de Samu Aghehowa, nos últimos momentos do mercado de transferências. «Ser discreto enquanto se fazem negócios não impede a transparência», concluiu.