André Villas-Boas não esconde a satisfação por ter acertado em cheio na contratação de Francesco Farioli. Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o presidente do FC Porto encheu o treinador de elogios.

«O Francesco é fantástico. Tem energia, personalidade, grande intuição, está constantemente a estudar e conta com uma equipa técnica de nove profissionais que têm tarefas específicas e dão um grande contributo. Ele tem a última palavra, mas todos participam na decisão final. O FC Porto pratica um futebol de alta intensidade e muito interessante. E ele é muito bom a comunicar, tanto com os jogadores como para fora», disse o líder dos dragões.

«É um treinador moderno e tem apenas 37 anos. Isto significa que a sua margem de crescimento é considerável: estamos muito satisfeitos com ele, com os resultados que está a obter e com a harmonia que trouxe a todas as áreas do clube. Por isso renovámos o contrato com bastante antecedência. Queremos que fique connosco por muito tempo», acrescentou.

Questionado sobre se Farioli poderia ser o novo Villas-Boas, o presidente dos azuis e brancos manifestou um desejo. «Nós somos um pouco parecidos... Espero que ele ganhe mais do que eu ganhei com o FC Porto. É o treinador que nos vai conduzir ao futuro e estamos felizes por estar connosco.»

Villas-Boas abordou ainda a postura do clube no mercado de transferências e destacou os negócios de Thiago Silva e Gabri Veiga.

«O Thiago [Silva] foi uma oportunidade incrível e, com o aval do Francesco, fechámos o negócio rapidamente. Não acreditávamos que o pudéssemos ter de volta, depois de ele ter iniciado a sua experiência na Europa há vinte anos no FC Porto. Estamos felizes por ter trazido o Gabri Veiga da Arábia Saudita, um talento incrível, e em setembro esperamos o regresso do Samu após a lesão», afirmou.

Ao recordar a passagem pelo Inter de Milão, enquanto adjunto de José Mourinho, o presidente do FC Porto também revelou que tipo de relação mantém com o técnico do Benfica.

«Eu era mais novo... A passagem pelo Inter foi uma boa experiência da qual me recordo com prazer. Mourinho ensinou-me muito e, às vezes, trocamos mensagens, apesar de ele treinar o Benfica, um dos clubes que tem uma grande rivalidade com o FC Porto. Estamos a competir pela conquista do campeonato [juntamente com o Sporting], mas respeitamo-nos», frisou.