André Villas-Boas revelou que Fábio Vieira foi um «pedido» do novo treinador Vítor Bruno. O presidente falou ao site oficial do FC Porto, por altura da oficialização do novo reforço, e admitiu que não foi fácil negociar um jogador com a qualidade do português.

«Estamos muito satisfeitos, sabemos perfeitamente o que ele vale, a sua capacidade, houve um pedido especial do mister para o seu regresso», afirmou.

«Foi um negócio difícil e fácil. Difícil porque o Fábio é um jogador com qualidade para estar em qualquer campeonato do mundo, mas aceitou vir para o FC Porto pelo seu amor emocional ao clube. Fácil porque o Arsenal nos ajudou nesta negociação e foram inexcedíveis na realização da mesma», explicou ainda.

Andoni Zubizarreta diretor-desportivo do FC Porto, afirmou, no site oficial do clube, que Fábio Vieira «é um jogador que os adeptos conhecem muito bem» um «atacante decisivo para o jogo ofensivo da equipa a quem ninguém precisa de explicar o que é o FC Porto, o que é o Estádio do Dragão ou qual é a história deste clube, porque ele faz parte dela».

«Bastou-me ver o sorriso dele quando aterrou para perceber que está em casa», completou.