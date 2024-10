O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, falou à imprensa italiana a partir do Festival Desportivo de Trento, no norte de Itália, nesta sexta-feira. Além de abordar temas ligados à atualidade em Itália, Villas-Boas abordou o empréstimo de Chico Conceição.

«É um craque, fizemos um acordo sobre o empréstimo de Conceição por sete milhões de euros que pode chegar a dez. Vamos ver no que dá. Um talento como ele custa muito e por isso a Juventus pagou esse valor. Decidimos que o melhor para todos era passar este ano emprestado, ele está bem, é uma pena a expulsão e a lesão mas é um jogador muito bom que pode chegar a um ponto muito alto», afirmou o dirigente.

E foi ainda questionado sobre o pai do atleta - também ele um ex-futebolista com passado em Itália -, Sérgio Conceição.

«Sérgio é o treinador de maior sucesso na história do FC Porto e estará sempre na história do clube. É um grande treinador, fala bem italiano e poderia facilmente juntar-se a uma grande equipa italiana para vencer. Isso pode fazer a diferença», disse André Villas-Boas.

O presidente do FC Porto avaliou ainda os recentes resultados do clube.

«Na Liga Europa, começámos um pouco mal, mesmo com resultados como o empate com o United. Temos tempo, queremos passar com a qualificação direta. Agora vamos ter o Hoffenheim, depois a Lazio e esperamos fazer o suficiente para passarmos bem no campeonato. E ganhámos a Supertaça», recordou.

Entre outros temas, Villas-Boas foi questionado ainda sobre a transferência 'surpresa' de Samu Omorodion. «Ele começou muito bem. Foi uma operação especial para nós. Mantivemos tudo em segredo entre o nosso clube e o Atlético de Madrid. Agradecemos ao Atlético pelo silêncio e respeito nesta operação. O jogador vai sair-se bem, vai mostrar o seu talento e marcará muitos golos», garantiu.