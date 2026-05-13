Villas-Boas: «Lewandowski está fora do alcance do FC Porto»
Presidente dos dragões garante que o clube não tem capacidade financeira para contratar o polaco e assume que Farioli e Froholdt devem continuar na Invicta
André Villas-Boas, presidente do FC Porto, assumiu que o FC Porto não tem capacidade financeira para contratar Robert Lewandowski, que está em final de contrato com o Barcelona e tem sido associado aos dragões.
«É um orgulho o FC Porto estar associado a uma lenda do futebol como é o Lewandowski, mas os encargos financeiros de um jogador desta dimensão estão fora do alcance do FC Porto. É claro. Temos três polacos na equipa, é a nossa grande atração a um grande jogador como Lewandowski, mas está totalmente fora das possibilidades financeiras do FC Porto», disse o presidente do FC Porto, à saída da Assembleia da República, onde jantou esta quarta-feira com deputados adeptos do clube.
Villas-Boas garantiu ainda que espera que o treinador Francesco Farioli continue à frente da equipa. «Se Farioli continua? Sem dúvida, tem demonstrado uma unidade total com o projeto. Esteve ontem [terça-feira] comigo, anteontem [segunda-feira] com a equipa de scouting, estamos a trabalhar na construção da equipa do próximo ano. Está totalmente envolvido no projeto. Há sempre mudanças no futebol, mudanças abruptas, por vezes, mas estou confiante que se manterá.»
Questionado sobre a cobiça em torno de Victor Froholdt, Villas-Boas também se mostrou confiante quanto à continuidade do médio dinamarquês.
«É um jogador muito assediado, se calhar um dos candidatos a jogador do ano. Não nego que o seu agente tem-me transmitido muito do interesse que há de grandes clubes europeus, mas acho que o Froholdt foi claro quanto à sua vontade e contamos com ele», frisou.
Já o futuro de Terem Moffi, Thiago Silva e Seko Fofana é ainda uma incógnita.
«São decisões que correspondem ao mister. Há jogadores sobre os quais podem ser acionadas opções, temos margem até 31 de maio, caberá ao mister uma primeira decisão e depois será comunicado», concluiu.