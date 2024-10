Foram cinco os troféus que foram entregues esta quarta-feira no museu do FC Porto: as Taças de Portugal de ténis de mesa adaptado e de boxe, a Taça Ibérica de voleibol e as Supertaças de basquetebol e bilhar.

Presente na cerimónia esteve o presidente do emblema azul e branco, André Villas-Boas. O dirigente agradeceu as conquistas recentes do clube e enalteceu o ecletismo que as mesmas representam.

«É uma extrema felicidade estar aqui novamente com todos vocês a celebrar a entrega das taças ao museu. Isto significa a continuação da nossa história e do nosso palmarés, das vossas vitórias que tanto dignificam e honram o FC Porto», afirmou.

«Quero agradecer às equipas técnicas, médicas, de apoio, a todas as pessoas que trabalham afincadamente dia a dia. Agradeço-vos de coração e este simbolismo de entrega das taças pretende retribuir o vosso esforço pelo FC Porto», prosseguiu.

Villas-Boas agradeceu como sócio do FC Porto e sublinhou o trabalho comunitário que tem sido feito: «Tem sido uma boa jornada acompanhar os vossos triunfos, eu sofro convosco e, como sócio, agradeço-vos pelas alegrias que me trazem. Agradeço aos patrocinadores pelo acompanhamento do clube, das modalidades, porque isto é uma vitória do desporto e do ecletismo do FC Porto.»

«Estão aqui representadas as modalidades masculinas, femininas, o desporto adaptado… o FC Porto é isto, o ecletismo, as modalidades, um clube social e comunitário que deve continuar a servir a cidade e os sócios», atirou.