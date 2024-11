André Villas-Boas revelou que o FC Porto ofereceu proteção pessoal ao técnico Vítor Bruno, após os incidentes ocorridos no Olival, na sequência da derrota frente ao Benfica.

«Cheguei ao Porto às 4 horas da manhã [já a 11 de novembro, após o clássico da Luz], estive em chamadas devido aos incidentes nos quais o nosso treinador esteve envolvido por alguns adeptos do FC Porto, que pontapearam a sua viatura à saída do Olival», recordou o presidente em resposta aos sócios na Assembleia Geral que decorreu este sábado no Dragão Caixa, para revelar em seguida: «Foi oferecida proteção pessoal em casa, pelo nosso prestador de serviços, e foi dessa forma que arregacei as mangas em prol do FC Porto.»

De referir que na conferência de imprensa deste sábado Vítor Bruno abordou a contestação que sofreu no Olival na madrugada após o clássico e contou a sua versão dos factos.

«Não ia com a cabeça de fora do vidro a saber se pontapearam ou não, se bateram ou não, estava um nevoeiro forte também. Tudo o que saiu no dia seguinte foi empolado. Danos na viatura zero!», afirmou o técnico do FC Porto na antevisão do jogo com o Moreirense, para a Taça de Portugal.