O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, confirmou esta quinta-feira que Pepê vai ser alvo de um processo disciplinar pela publicação nas redes sociais na noite da demissão de Vítor Bruno.

«Irá ser alvo de um processo disciplinar e já lhe demos conta disso», confirmou o presidente do FC Porto em declarações aos jornalistas na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota desta quinta-feira com o Olympiakos, que foi o quarto desaire seguido dos azuis e brancos.

Apesar do processo disciplinar instaurado, Pepê foi titular no jogo com a equipa grega. «O jogador assumiu a culpa, fez a sua reflexão e o treinador acreditou que a titularidade podia ser um bom momento para recuperar a sua confiança e redimir-se do erro que fez», explicou ainda Villas-Boas.