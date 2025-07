André Villas-Boas apresentou Francesco Farioli como novo treinador do FC Porto e prometeu reforços.

O presidente não só garantiu que a equipa terá contratações de peso, como revelou que o FC Porto irá fazer o maior mercado de sempre.

«O FC Porto foi obrigado a operar no mercado de janeiro de forma a manter-se viável enquanto instituição e organização. Há aqui uma parte de compromisso desportivo que perdemos em prol da sustentabilidade financeira. Agora, temos a facilidade de poder operar o mercado de forma a amortizar os investimentos no longo prazo, porque temos muita crença no trabalho que estamos a fazer a nível organizativo. Isso vai permitir um nível de investimento que nunca tivemos. Poderemos estar perante o maior mercado de sempre da história do FC Porto», garantiu Villas-Boas na conferência de imprensa de apresentação do novo técnico, onde deixou também a garantia: «Queremos ter um alinhamento estratégico com as necessidades que o treinador vai identificar nas próximas semanas.»

O técnico italiano de 36 anos assinou por duas temporadas com o FC Porto, até junho de 2027.