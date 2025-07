O FC Porto está a negociar o regresso de Lucho González para integrar o staff técnico de Francesco Farioli.

A revelação foi feita por André Villas-Boas, que diz que a negociação ainda não está fechada.

«A presença do FC Porto sempre se fez sentir nas equipas técnicas. Foi assim no meu ano, nos de José Mourinho, Jesualdo Ferreira, Vítor Pereira e de outros treinadores. Não foi esse o caso mais recentemente (com Anselmi), mas é algo para que estamos a olhar com determinação. Falámos com Lucho González para ter o seu regresso, mas não posso para já garantir que esteja o processo terminado para que ele incorpore esta equipa técnica», afirmou o presidente do FC Porto, acrescentando: «Queremos trazer tudo o que é mística do clube para dentro do balneário. O Mister valoriza isso na própria relação com os jogadores.»

Recorde-se que «El Comandante», como ficou conhecido de azul e branco, integra neste momento a equipa técnica do seu compatriota Eduardo Coudet, que orienta o Alavés, da Liga Espanhola, sendo neste momento necessário um acordo com o clube basco para o regresso ao Dragão.

«Vamos tentar chegar a bom porto nesta negociação com o Alavés e o Lucho González. Se não for possível, iremos procurar outros alvos», salientou Villas-Boas.

O argentino de 43 anos fez 241 jogos nas duas passagens pelo FC Porto, sendo um dos jogadores que mais marcou a história recente do clube.

Segundo apurou o Maisfutebol, além de Lucho González faltará ainda outro elemento para completar a equipa técnica do FC Porto. Dirimidas as questões burocráticas, o staff de Farioli ficará fechado nos próximos dias.

Para já, marcaram presença na apresentação do novo técnico, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, quatro novos elementos: os adjuntos Lino Godinho, português que chega do Torino, e Dave Vos, o preparador físico Callum Walsh e o analista Osman Kul. Os últimos três trabalharam com Farioli na última época no Ajax.