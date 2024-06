André Villas-Boas defende que o FC Porto tem de recuperar a sua liderança e reputação neste novo ciclo.

Esta foi uma das mensagens do novo presidente do FC Porto no primeiro editorial que assina na revista Dragões.

«Inspirados nos valores que sempre devem nortear o FC Porto (o amor e a dedicação ao clube, o suar da camisola, a transcendência e o respeito pelos adversários) temos de recuperar a liderança e a nossa reputação. No campo desportivo, em todas as modalidades, para formarmos mais jogadores “à Porto”, para vencer e somar títulos. Na gestão, para garantirmos a sustentabilidade do nosso futuro, não nos vermos condicionados e, financeiramente amarrados, na dependência de terceiros e não hipotecarmos o nosso crescimento», escreveu o 32.º presidente presidente do FC Porto, que no mesmo texto promete alargar a massa associativa do clube.

«Como Presidente e como qualquer um de vós, sou o sócio n.º 7616, peço também o vosso compromisso e apoio na vontade de fazer crescer o nosso FC Porto. Desde que esta Direção tomou posse [ndr.: a 7 de maio], em menos de um mês, mais de 2 500 portistas decidiram tornar-se sócios do clube», salientou, acrescentando: «Devemos ambicionar mais. Para conseguirmos mais, estamos já a trabalhar em formas de captarmos mais sócios.»