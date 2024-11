André Villas-Boas garantiu aos sócios do FC Porto que o Centro de Alto Rendimento do Olival, em Vila Nova de Gaia, que complementa o atual centro de estágios, vai avançar em breve.

«Depois de emitido, esta semana, o PIP final à Câmara Municipal de Gaia, temos condições finais para avançar com essa infraestrutura. Este foi um tema amplamente discutido durante a campanha eleitoral. Portanto, havendo "luz verde" sobre o PIP, iremos dar início ao protocolo com a Câmara Municipal de Gaia sobre o Centro de Alto Rendimento (CAR)», afirmou o presidente do FC Porto este sábado na Assembleia Geral que decorreu este sábado no Dragão Arena, acrescentando sobre o projeto da anterior direção: «A Academia da Maia acabou por cair pelo facto de o FC Porto não ter cumprido financeiramente, não tendo sido depositado o cheque de 500 mil euros passado pela anterior administração para pagar o sinal seguinte da hasta pública.»

O agora presidente do FC Porto sempre mostrou preferência pela nova infraestrutura no Olival, em detrimento da Maia, como era defendido por Pinto da Costa. De acordo com a proposta apresentada na campanha eleitoral, a freguesia gaiense acolherá um novo CAR para as equipas profissionais, adaptando o atual centro de estágios, a cerca de um quilómetro de distância, para a formação do clube.

O novo CAR terá cinco campos de futebol com dimensões regulamentares (105mx68m), com um miniestádio para dois mil espectadores, e um pavilhão gimnodesportivo polivalente com capacidade para 400 lugares.

O projeto inclui um hotel, ginásios de alto rendimento, áreas para hidroterapia e fisioterapia, balneários, salas multifuncionais e um auditório com 56 lugares, além mais de 200 lugares de estacionamento.