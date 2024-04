André Villas-Boas reagiu à possibilidade de Andoni Zubizarreta vir a ser o futuro diretor desportivo do FC Porto, caso vença as eleições.

«O anúncio da direção desportiva é no dia 18. Trabalhei com o Andoni [em Marselha], é uma pessoa pela qual tenho o máximo respeito, passou por um dos melhores períodos do Barcelona, que é um clube que tem um pouco deste vínculo e ADN como FC Porto, e é um clube cheio de valores e de cultura. Mas vamos aguardar pelo dia 18 para as respostas finais», afirmou o candidato ao ser confrontado com o nome durante a sessão de apresentação dos membros da comissão executiva, ao final da tarde, na sede de campanha.

Sobre Gianpiero Gasperini ou qualquer alternativa a Sérgio Conceição, Villas-Boas foi mais taxativo.

«Não há plano B. Não teria necessidade de o fazer, mas aproveito para desmentir em absoluto as notícias que saíram. Gasperini? Eu não tive contacto com nenhum treinador. O dia 28 de abril [seguinte às eleições] é de FC Porto-Sporting, mas vou aproveitar os dias seguintes para perceber quais são as intenções do treinador», concluiu o candidato após uma apresentação que teve sala cheia, na Boavista.

Na próxima segunda-feira, Villas-Boas irá apresentar o candidato a vice-presidente para os projetos sociais, entre as quais se destaca a futura Fundação FC Porto, enquanto que na quinta-feira, dia 18, serão anunciados os nomes para a direção desportiva.