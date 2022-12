O futebolista camaronês Vincent Aboubakar passou pela cidade do Porto e ofereceu uma camisola da seleção dos Camarões que utilizou no Mundial 2022 ao presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

O avançado de 30 anos, atualmente ao serviço dos sauditas do Al Nassr, regressou a uma casa à qual esteve ligado de 2014/15 até 2019/20 e deixou ao dirigente dos azuis e brancos a recordação da participação na prova, no Qatar.

«O presidente é uma pessoa especial para mim, alguém que me tratou como se fosse seu filho, que me marcou para toda a vida. Não sei o que lhe posso dar de especial além desta camisola, por tudo o que ele fez por mim durante a minha passagem pelo FC Porto, quando vivi momentos de grandes emoções. Essa foi a razão pela qual decidi vir cá oferecer-lhe a camisola», referiu Aboubakar, aos canais do FC Porto.

Pinto da Costa admitiu que o gesto «significa muito» e revelou que tem «muitas camisolas» de Aboubakar na sua «coleção».