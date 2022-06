Sentado nas escadas que dão acesso ao relvado no Dragão, Vitinha foi surpreendido com uma caixa que continha a camisola do terceiro equipamento do FC Porto para a temporada 2022/23.

O médio portista apreciou o manto azul e rapidamente ficou rendido: «Muito, muito gira. Coisa linda, vai ficar muito bem», disse.

Ora, por esta altura, o mercado de transferências está em aberto e ainda existe a possibilidade de Vitinha deixar o FC Porto e nem sequer ir a tempo de estrear a terceira camisola. Contudo, Pinto da Costa já garantiu que o internacional português só sai do clube pelo valor da cláusula de rescisão, fixada em 40 milhões de euros.