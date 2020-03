José Mourinho teve um impacto tremendo no FC Porto. Aloísio, ex-adjunto do Special One nos dragões, recordou vários episódios vividos entre 2002 e 2004.



O antigo jogador dos azuis e brancos recordou o castigo que Mourinho aplicou a Vítor Baía por causa... de uma entrevista.



«O clube tinha normas sobre a comunicação social. Um jornalista ligou diretamente para o Vítor Baía e fez-lhe uma entrevista sem passar pela assessoria do clube. O Baía disse coisas que não foram do agrado do Mourinho, que pegou no recorte do jornal e levou-o para o treino», lembrou, em entrevista à ESPN.



«Foi ao balneário e disse ao Vítor que ele tinha violado uma regra. O Vítor, que também tem muita personalidade, não se deixou ficar e os dois discutiram. O Mourinho fez um relatório à direção. O Vítor era o titular, mas ficou algum tempo afastado. Isso era indiferente para Mourinho», acrescentou.



Aloíso lembrou uma palestra do atual treinador do Tottenham no início da época 2002/03. 20 de outubro de 2002, estádio das Antes. O FC Porto chegou ao intervalo empatado a uma bola frente ao Benfica. Mourinho pouco falou. Deu um pontapé num balde do lixo, virou costas e voltou para o relvado.



«Ele não disse praticamente nada. Só disse que o central deles parecia o Baresi e que o médio-ofensivo era o Maradona. Perguntou quem estava a jogar em casa, se o FC Porto ou o Benfica. Disse que se a equipa quisesse ganhar, tinha de mudar de atitude e que não ia mexer na equipa. Virou costas, foi embora e deu um pontapé no balde do lixo que estava ao lado dele. O Vítor Baía chamou os jogadores e começou a motivá-los, aos gritos 'vamos! vamos!'. Fizemos uma segunda parte totalmente diferente e vencemos o Benfica», contou o brasileiro.



Deco foi o autor do golo da vitória do FC Porto.



