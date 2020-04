Quem foi o melhor guarda-redes português de sempre? Baía considera que foi ele.



Durante a participação numa conversa com Jorge Costa, nas plataformas do FC Porto, o antigo guardião foi questionado por um adepto.



«Não há dúvidas nenhumas», atirou, entre risos. Logo de seguida, o «Bicho» interrompeu o ex-colega para frisar «que não há mesmo dúvidas».



«Para sermos simpáticos e politicamente corretos, temos de ter cuidado. Mas com a minha idade e experiência, não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso. Já cansa um pouco. Há gerações que não nos viram jogar e que não têm noção do nosso valor. Durante esta pausa tem dado muitos jogos e as pessoas começam a pensar 'realmente aqueles rapazes jogavam muito'. Estamos cansados de ser bons rapazes. Éramos os melhores. Não tenho dúvida alguma», completou Baía.