Vítor Baía vice-presidente do FC Porto e recandidato na lista de Pinto da Costa falou aos jornalistas e questionado sobre o ato eleitoral e sobre o clássico deste domingo, frente ao Sporting, visou a lista de André Villlas-Boas, que culpa pela instabilidade vivida no clube.

«Os jogadores estão concentrados e desejam estabilidade. Desde que houve o anúncio das candidaturas tem havido uma tentativa de destabilização. Há que fazer o melhor jogo possível. Da nossa parte, queremos criar-lhes as condições para fazerem o que melhor sabem. São jogadores de grande talento e qualidade, do melhor que há a nível nacional. O treinador, para mim, é o melhor do mundo. É incrível como ele consegue no meio deste trubilhão manter a equipa competitiva», começou por afirmar o dirigente, após ter exercido o seu direito ao voto, atirando em seguida: «Esta destabilização foi estratégica de quem está a concorrer contra nós.»

Sobre as eleições, Baía destacou a «demonstração de força e vitalidade» do clube.

«Mais de sete mil sócios já votaram até agora. É algo extraordinário. Em termos de organização, está tudo a correr dentro da normalidade», salientou, abordando ainda o estado de espírito de Pinto da Costa, que votou uma hora mais tarde do que era previsto e não falou aos jornalistas.

«O presidente está ótimo. Sempre bem disposto, piadas atrás de piadas e com um sorriso nos lábios. Está maravilhado com este mar de gente. Está superconfiante. Um presidente que é o mais titulado de todo o mundo só tem de estar muito confiante», concluiu o antigo guarda-redes.