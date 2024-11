O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, apontou o foco apenas e só ao jogo ante a Lazio, na quinta-feira, para a 4.ª jornada da Liga Europa, mas reconheceu também a importância do clássico no domingo ante o Benfica, para a 11.ª jornada da Liga, tendo havido um olhar às «métricas» dos jogadores, mas não qualquer tipo de gestão.

«Neste momento não estamos em condições de preparar dois jogos num só. Diferente seria se estivéssemos numa fase final desta fase. Com qualificação garantida, eventualmente podíamos fazer algum tipo de gestão, mas nunca abdicando do que queremos levar a jogo e querendo sempre ganhar todos os jogos. Não fizemos esse exercício», começou por dizer Vítor Bruno, em conferência de imprensa, quando questionado pelo jogo na Luz, que acontece três dias após o jogo de quinta-feira, em Roma.

«A única coisa que fizemos foi olhar para tudo o que eram as métricas dos jogadores, porque vimos de um ciclo denso e tentámos fazer um perfil para cada jogador e perceber de que forma é que o rendimento físico não cai com o avolumar dos jogos. Perceber como eles estão amanhã ainda, há 24 horas, quem estiver bem vai a jogo, sem reservas, não olhando para o jogo de domingo, sabendo da sua importância. Olhar exclusivamente para o jogo de amanhã, sabendo que queremos escalar na tabela e chegar aos lugares de qualificação direta», disse o técnico do FC Porto.

Sobre os elogios deixados pelo treinador da Lazio, Marco Baroni, na antevisão, Vítor Bruno olha com cautela e reconhece que há «semelhanças» entre as equipas.

«É preciso ter cuidado com o elogio, pode ser para embalar, temos de estar atentos. Sim, tem semelhanças. Temos uma ideia e uma identidade, queremos respeitá-la, independentemente do adversário, sabendo da valia da Lazio. A Lazio, com certeza, sabe o que podemos oferecer enquanto perigo. Acho que vai ser um jogo rico do ponto de vista tático, na intensidade, na organização. Atentos, mas ambiciosos e audazes, com sentido de responsabilidade, ambição de ganhar e querer muito mais três pontos e sair com sete, é o que queremos», destacou, não estando à espera de uma Lazio diferente no seu padrão, embora as individualidades possam ditar distintas nuances.

«Diferente, sim, no que são as peças que vão a jogo. No modelo, na estrutura, diferenças quase nenhumas. É verdade que têm feito muita rotação entre uma competição e outra. Encontramos um padrão na Liga Europa, encontramos um padrão diferente no campeonato, nos jogadores que vão a jogo. Mas o perfil enquanto equipa não muda. Obviamente, o perfil individual faz com que tenhamos cuidados necessários para o que vamos encontrar. O perfil individual muda, mas o conceito de equipa parece-me enraizado. Agora, não vamos especular com o jogo, queremos ser uma equipa audaz, ambiciosa, que tenha identidade, ir à procura do jogo e do resultado. Se ficarmos à espera, o mais provável é que não corra bem e nós não queremos isso. Queremos muito ganhar, olhando para o jogo com respeito, para um adversário valioso, não especulando com o jogo, atacando da melhor forma e ir atrás de ganhar», rematou.