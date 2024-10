Surgiram esta semana inscrições em paredes ao redor do Estádio do Dragão, em sinal de contestação a duas figuras de proa do atual FC Porto: o treinador Vítor Bruno e o presidente André Villas-Boas.

Esta quarta-feira, o treinador portista foi questionado sobre isso mesmo e desvalorizou o assunto, com algum humor à mistura.

«A mim não apetece dizer nada, eu não comando o que se passa na cabeça das outras pessoas. Há uma ou outra coisa que podemos comentar. Segundo me parece, houve mais paredes destinadas a mim do que ao presidente. E olhando para o caráter competitivo com que ele encara tudo, para mim pode ser mau, até pode ficar melindrado por sentir que estou à frente dele neste capítulo», começou por dizer Vítor Bruno, na conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Manchester United, de quinta-feira, para a 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

«Depois, isto é para quem tem andamento, andar e dar passos em frente, procurar o que temos de fazer bem feito, eu só conheço uma pessoa que fez a vida e foi amplamente elogiado e muitas vezes reconhecido a dar passos para trás, que foi o Michael Jackson. Eu não sou cantor para cantar, tenho pouco jeito para dançar. Posso não ser grande treinador, mas sempre melhor um bocadinho do que é um cantor ou um dançarino. Por isso, para mim é olho na frente, fazer o FC Porto ganhar, perceber o que fizemos bem e menos bem. A partir daí, isto é o que é. Há entregas ao domicílio da Glovo que aparecem de forma mais célere ainda do que aquilo que aconteceu», completou.

O FC Porto-Manchester United está agendado para as 20 horas de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.