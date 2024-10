Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Sporting de Braga (2-1), na oitava jornada da Liga:

«[Porque é que a equipa entregou a iniciativa ao Sp. Braga quando esteve em vantagem?] Também não queria que acontecesse, e a mensagem para dentro de campo com os joagdores que lançamos para dentro foi no sentido contrário, lançámos gente pata a frente, Danny [Namaso], Fábio [Vieira], [Deniz] Gul…. Há jogos em que as coisas não saem como queremos, não somos geniais, os jogadores também não são perfeitos, cometem erros. Tentamos evitá-los ao máximo e não jogámos sozinhos. Historicamente, o Sp. Braga é uma equipa que nos cria dificuldades, com jogadores de muita qualidade, que podem, a qualquer momento, fazer a diferença. Os jogadores sentiram a necessidade de agarrar algo que estava praticamente conquistado, sabendo que uma diferença tangencial pode ser colocar em risco.

Queremos dar passos em frente para construir os jogos de outra forma, levar para um porto seguro numa fase mais precoce e não deixar para os últimos minutos. Mas nem sempre é fácil. Na teoria todos queremos isso, nem sempre é possível, importante é que andemos todos casados, em uníssono, porque aqui dentro são todos jogadores do FC Porto, todos usam o equipamento que tem ao peito o símbolo do FC Porto. Todos eles.»