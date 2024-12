Fábio Vieira ficou de fora da equipa do FC Porto no dérbi com o Boavista pelo comportamento durante a semana de trabalho. Vítor Bruno assegurou que o internacional sub-21 português vai permanecer no Dragão até fim da temporada (está cedido pelo Arsenal) e que este já poderá reintegrar o plantel no arranque da preparação para o duelo com o Nacional, da 17.ª jornada da Liga.



«Se tenho garantia de que Fábio vai ficar até fim da época? Claro que sim. Vou repetir o que disse na flash. O talento tem de estar assente em bases muito fortes e em pressupostos que nunca podem abandonar a condição de um atleta. Quando isso falta, tenho de tomar decisões. E tomo», começou por dizer, na sala de imprensa após a goleada ao Boavista.



«O Fábio tem muito talento e para a semana estará à disposição da equipa. Hoje não esteve. Tomo decisões, tenho um plantel extenso que me oferece garantias. E mesmo que não tivesse, há pressupostos dos quais não consigo abdicar. E eles sabem disso. O Fábio conhece-me há muito tempo. Estamos aqui para ele», acrescentou.



De regresso ao FC Porto por empréstimo do Arsenal, Fábio Vieira leva dois golos e duas assistências esta temporada.