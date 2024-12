Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a vitória na receção ao Boavista (4-0), na 16.ª jornada da Liga:

«[Meia-hora de dérbi com pouca baliza e uma hora de prego a fundo do FC Porto que não deu hipótese ao Boavista] A fase inicial trepou para níveis de intensidade muito altos. Nessa fase tivemos dificuldades em descobrir caminhos para ferir o Boavista. A partir do primeiro golo, o adversário expôs-se mais, a pressionar mais alto, nós a desbloquearmos o primeiro momento de pressão e a chegar à baliza de diferentes formas. Foi de bola parada, cruzamento, transição, por dentro… Além dos quatro golos, tivemos mais uma quantidade assinalável de ocasiões. Muito contente com o que os jogadores produziram e pela forma consistente com que abordaram o momento defensivo, com compromisso total e isso redunda numa vitória como a de hoje.»

«[É impossível ficar indiferente a um momento de génio como o de Mora?] É difícil conter e eu às vezes nem sou tão expansivo e tento-me segurar. É daqueles golos que faz muita gente vir aos estádios, que empolga muita gente e não é só pelo golo, é por aquilo que o menino tem investido. É um menino que já começa a olhar para o jogo com uma maturidade elevada. Não é só pelo golo, mas por aquilo que ele tem feito e trabalha no que lhe é pedido. Tem produzido aprendizagem não só com bola, mas sobretudo no momento defensivo.»

«[Ausência de Fábio Vieira] Tenho de tomar decisões, de olhar para o rendimento dos jogadores e para a forma como olham para o dia a dia. O Fábio tem muito talento, mas o talento tem de estar alicerçado numa série de pressupostos. Quando um ou outro acabam por ruir, torna tudo mais difícil. Tenho um plantel extenso, que me oferece garantias. Mesmo que não oferecesse, não posso abdicar de princípios que são meus.»

«[Foi uma mensagem?] Não preciso de passar mensagem nenhuma, o Fábio conhece-me bem. Contamos com ele, para semana estará novamente disponível para ir a jogo. Depois, é tomar decisões.»

«[Dérbi] Não torço por nenhum resultado, vou estar atento, ver o jogo… Queríamos chegar aos 40 pontos hoje, fizemos a nossa parte. Continuamos a depender de nós e é isso que nos guia.»

«[Sente que foi tratado de forma injusta em alguns momentos?] A exigência do clube é esta. Já não estou aqui há um ou dois anos. Conheço a exigência dos adeptos e gosto que sejam assim. Ficaram frustrados com a eliminação da Taça de Portugal, eu também, é perfeitamente entendível. Cabe-nos trabalhar, agarrar ao dia a dia, investir na ideia que estamos a construir e criar bases sólidas para o futuro.»