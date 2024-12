Fábio Vieira voltou a ser titular, marcou o golo que abriu o triunfo do FC Porto e no final do jogo disse que «o verdadeiro está de regresso».

Na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Casa Pia, o Maisfutebol questionou Vítor Bruno sobre se a melhor versão do jogador cedido pelo Arsenal é na posição mais central do terreno e não como ala. O técnico portista sorriu e respondeu:

«O Fábio tem um traço de genialidade que toda a gente conhece. Tem de ganhar outros requisitos, pelo tempo de inatividade e pela lesão complicada que teve. Depois teve um problema também aqui no FC Porto. Isto só se ganha com treino, com jogo, para podermos ver a melhor cara do Fábio», começou por afirmar Vítor Bruno, acrescentando sobre as palavras do médio: «Se calhar [dizer no final que «o verdadeiro Fábio Vieira está de volta»], foi um recado dele para poder jogar por dentro, não sei. Mas o Fábio vai jogar onde servir melhor os interesses da equipa. Há momentos em que vai jogar por dentro, outros por fora.»

Questionado também pelo Maisfutebol sobre se os jogadores lhe cantaram os parabéns pelo seu 42.º aniversário, Vítor Bruno também esboçou um sorriso, antes de revelar. «Ouviu-se daqui [da sala]? Cantaram...»