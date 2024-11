Vítor Bruno garante que vai apresentar o melhor onze possível frente ao Moreirense, no jogo deste domingo, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

«Zero de reservas, zero de gestão, zero de pensamento no que vem a seguir», afirmou o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão, onde confirmou que Marko Grujic e Deniz Gül estão fora das opções, devido a lesão, e revelou o condicionamento físico de Nico González.

«Os jogadores que vieram das seleções regressaram praticamente todos nas melhores condições. Há um caso que temos de ver até amanhã. O Nico González anda há um mês com um problema no pé, que o incomoda e o tira de alguns momentos do treino. Temos de fazer uma gestão cuidada da condição física dele. Na semana passada, treinou muito à parte. São tudo condicionantes que temos de ter em conta amanhã para não hipotecar o rendimento futuro», afirmou o técnico, que deixou antever a utilização de habituais titulares: «Quem veio das seleções e estiver em condições, vai jogar amanhã. São jogadores identificados com o que temos feito: Tiago Djaló, Nehuén (Pérez), Stephen (Eustáquio), Samu… Têm jogado praticamente sempre.»

O FC Porto joga em casa do Moreirense este domingo, a partir das 17h, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.