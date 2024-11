O guarda-redes Nicolas Damaso voltou a trabalhar com a equipa principal do FC Porto esta sexta-feira (já tinha estado anteriormente esta semana), na preparação para o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, ante o Moreirense.

O guardião de 17 anos, da equipa B (ainda não soma minutos em jogos oficiais esta época) esteve no grupo às ordens do treinador Vítor Bruno, que viu engordar o boletim clínico, com os dispensados das seleções Marko Grujic e Deniz Gül, ambos em tratamento. Já Pepê evoluiu para treino integrado condicionado, como já estava Iván Marcano.

Diogo Costa e Tiago Djaló (Portugal), Nehuén Pérez (Argentina), Stephen Eustáquio (Canadá) e Samu (Espanha) são os outros ausentes, ao serviço das respetivas seleções.

O FC Porto, que volta a treinar na manhã de sábado, no Olival, visita o Moreirense no dia 24 de novembro (17h00), em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.