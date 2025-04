A derrota pesada do FC Porto frente ao Benfica (4-1) trouxe maior ênfase às críticas sobre Martín Anselmi e a fraca capacidade da equipa conseguir concretizar as oportunidades que cria.

Ora, o SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol, analisou os números do técnico argentino e comparou-os com o seu antecessor, Vítor Bruno. Logo à partida há um dado que salta à vista e é o facto de Vítor Bruno ter apenas sofrido golos em 48 por cento dos jogos que realizou à frente dos azuis e brancos, ao contrário de Anselmi, que tem uma média de 66 por cento.

Veja aqui os números de Martín Anselmi:

É importante também olhar para o número de jogos que cada um dos técnicos realizou, sendo que Anselmi soma apenas 12, menos de metade dos 29 somados por Vítor Bruno.

Ainda assim, as estatísticas do FC Porto do início da época eram muito mais animadoras, com uma média de 1.97 pontos por jogo e mais de dois golos marcados por encontro, para todas as competições. Em contrapartida, Anselmi tem uma média de 1.58 pontos por jogo e 1.33 golos apontados a cada encontro, ou seja, uma média muito inferior à de Vítor Bruno.

Se olharmos exclusivamente para os resultados, o técnico português assegurou 18 vitórias, três empates e oito derrotas à frente dos dragões, com uma Supertaça conquistada frente ao Sporting, no início da época. Anselmi tem menos vitórias do que empates e derrotas (cinco vitórias, quatro empates e três derrotas) e apenas conseguiu vencer um jogo em casa, contra o AVS (2-0).

Confira aqui os números de Vítor Bruno ao serviço do FC Porto:

Outro dado curioso e que merece ser analisado é o rendimento dos avançados do FC Porto, sobretudo o de Samu.

Contratado no último mercado de verão, é o melhor marcador da equipa, mas desde a chegada de Martín Anselmi que as coisas não têm corrido da melhor forma ao avançado espanhol. Com Vítor Bruno no comando técnico, Samu apontou um total de 18 golos em 24 jogos, sendo que a média baixou (e de que maneira) com a entrada do treinador argentino.

A partir do jogo contra o Rio Ave, o espanhol apenas conseguiu colocar a bola no fundo das balizas adversárias em quatro ocasiões, num total de 11 jogos acumulados. Esta estatística vai ao encontro da menor capacidade do FC Porto de criar oportunidades de golo (2.83 com Anselmi contra as 3.30 por jogo com Vítor Bruno).

Assim sendo, os números mostram que este FC Porto é menos «matador» à frente da baliza, cria menos do que criava com o técnico português e também sofre mais golos do que sofria com Vítor Bruno ao leme da equipa.