O FC Porto voltou a treinar na manhã deste sábado tendo em vista a partida da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal frente ao Moreirense.

Numa altura de pausa das competições para as seleções, Vítor Bruno chamou quatro jovens da equipa B para colmatar os internacionais que estão ao serviço das seleções. Tratam-se de Nicolas Damaso, que já tem vindo a treinar com a equipa principal, Gabriel Brás, João Teixeira e Jorge Meireles.

No boletim clínico continuam Marcano e Pepê, que treinaram, mas condicionados. Já Marko Grujic e Deniz Gül permanecem a realizar tratamento às respetivas lesões.

Vítor Bruno acabou por conceder dois dias de folga ao plantel dos dragões, que só voltam a treinar na manhã da próxima terça-feira.

O próximo jogo do FC Porto vai ser no dia 24 de novembro, frente ao Moreirense, a contar para a Taça de Portugal, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.