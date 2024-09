O FC Porto realizou na manhã desta sexta-feira mais um treino de preparação ao jogo com o Farense, da quinta jornada da Liga.

De acordo com a nota publicada pelos dragões, continuam entregues ao departamento médico três jogadores: Marcano (trabalho de ginásio e tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Fábio Vieira (tratamento).

O FC Porto volta a treinar este sábado às 10h00, no Olival. Às 19h00, no Estádio do Dragão, o treinador Vítor Bruno fará a antevisão à partida agendada para domingo (15h30).