Declarações de Vítor Bruno, técnico do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Casa Pia (2-0) na 12.ª jornada da Liga:

«A equipa entrou bem, tem três, quatro momentos em que pode fazer golo na primeira parte. Foi forte, pressionante, com bola percebeu os caminhos perante uma equipa que estava bem posicionada atrás. Na segunda parte a equipa manteve-se fiel ao que tinha sido traçado, com muito carácter, fiel à ideia que estamos a querer construir desde o início de época. Conseguimos fazer o primeiro e o segundo golo, não nos encolhemos, estivemos perto de fazer o terceiro. Vitória inequívoca, clara, de uma equipa que foi forte e voltou a não sofrer golos. Essa consistência é aquilo que procuramos atingir.»

«A equipa não se desviou um milímetro. É isso que mais me orgulha neles. Os jogadores foram fiéis ao que estamos a construir. Eles foram atrás da ideia, compraram-na, entregam-se de uma forma brutal ao trabalho. Gosto de perceber como eles me olham, que sinais me dão. Sinto que eles querem muito ir atrás desta ideia que estamos a construir.»

«Fiquei hoje feliz porque eles mereciam estar de sorriso, mas é só até à meia-noite. A partir de amanhã, o pensamento está canalizado para o Famalicão.»

[Assobios geram intranquilidade?] «Se mexesse com eles e no passado pode ter mexido. Independentemente do ruído, é importante que eles não se desviem em nada daquilo que estamos a construir. Tanto não mexeu que eles na segunda parte continuaram a fazer o mesmo tipo de jogo.