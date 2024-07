O jovem Vasco Sousa foi o porta-voz do FC Porto, esta sexta-feira, após mais uma sessão de treino no Olival. O médio de 21 anos deseja que a época assente «no vício de vencer, de ganhar títulos».

«O grupo está a trabalhar unido com o mesmo objetivo, que é dar títulos a este clube. As sensações têm sido boas, por isso estamos muito confiantes», disse Vaco Sousa, em declarações aos jornalistas, admitindo estar «orgulhoso» por «aprender» juntamente com a equipa principal.

O centro campista dos dragões elogiou Vítor Bruno, antigo adjunto de Sérgio Conceição que agora assumiu as rédeas da equipa.

«É um mister muito competente, com a mística de FC Porto. É um orgulho estar aqui com ele, aprender com ele. E o grupo está muito contente por tê-lo na equipa a comandar», assegurou.

Vasco Sousa mostrou-se satisfeito pelas palavras do treinador, que durante à apresentação referiu-se aos jovens da formação como o «ouro da casa».

«É um orgulho ouvir isso do treinador. É sempre um orgulho aprender com este grupo. Tem muita qualidade o ouro da casa como vocês vão esperar para ver. É um privilégio estar aqui», vincou.

Apesar de ter entrado no último ano de contrato, Vasco Sousa continua sereno quanto ao futuro nos dragões.

«Penso no dia a dia. Estou feliz. Penso hoje no treino da tarde. A renovação é uma coisa natural, é uma coisa que, se o meu trabalho for bem feito, vai acontecer naturalmente. Por isso, não penso nisso. Penso só em trabalhar normalmente e em ajudar o grupo. E estar feliz», concluiu.