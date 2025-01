O FC Porto anunciou, na madrugada desta segunda-feira, que Vítor Bruno está de saída do comando técnico dos azuis e brancos.

«A FC Porto - Futebol, SAD informa que iniciou negociações com o treinador Vítor Bruno para a cessação, com efeitos imediatos, do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde o início da presente época», informou a SAD dos azuis e brancos, num comunicado divulgado no sítio oficial, às 02h00 desta segunda-feira.

A confirmação por parte do FC Porto surgiu na sequência da derrota por 3-1 ante o Gil Vicente, em Barcelos, para a 18.ª jornada da I Liga.

Na sequência da derrota, foi convocada uma reunião de emergência a envolver o presidente André Villas-Boas, todo o plantel - incluindo os jogadores não convocados para Barcelos - e estrutura do futebol profissional dos azuis e brancos, no Estádio do Dragão, onde a equipa do FC Porto chegou à 01h15 desta segunda-feira, depois de uma viagem desde Barcelos que durou pouco menos de uma hora.

À chegada do autocarro da equipa, quase três horas após a terceira derrota seguida em jogos oficiais - antes, o FC Porto tinha perdido com Nacional para a Liga (2-0) e Sporting nas meias-finais da Taça da Liga (1-0) - houve forte contestação de centenas de adeptos, que pediam a demissão do treinador Vítor Bruno e exibiram uma faixa: «AVB amador, expulsa o treinador». Também foram lançados alguns engenhos pirotécnicos, em jeito de protesto.

Junto ao Dragão houve também um forte dispositivo policial, com as autoridades a limitarem a circulação em algumas vias adjacentes ao estádio. Presentes estiveram dezenas de elementos da Unidade Especial de Polícia (UEP) e Equipas de Prevenção e Intervenção Imediata (EPRI).

Depois de conhecida a informação de que o treinador Vítor Bruno está de saída, as mesmas centenas de adeptos presentes no exterior do Estádio do Dragão fizeram-se ouvir com cânticos do clube, denotando satisfação com o desfecho.

O dispositivo policial começou a desmobilizar parcialmente pelas 02h15, mantendo o controlo à porta da entrada e saída de viaturas enquanto os jogadores e demais elementos presentes na reunião saíam do estádio nas próprias viaturas, ainda antes das 03h00.

Com a derrota em Barcelos, o FC Porto mantém-se com 40 pontos, mas caiu para o 3.º lugar. Está a um ponto do Benfica e a quatro do Sporting. Vítor Bruno, que sucedeu a Sérgio Conceição - de quem era adjunto - tem contrato com o FC Porto até 2026. Os termos da saída estão a ser negociados.