Ao fim de sete meses e meio, Vítor Bruno (oficializado a 6 de junho de 2024) deixa de ser treinador da equipa principal do FC Porto. Os azuis e brancos confirmaram oficialmente as negociações para a saída do técnico na madrugada desta segunda-feira, poucas horas depois da derrota ante o Gil Vicente, em Barcelos.

Vítor Bruno, que sucedeu a Sérgio Conceição – de quem era adjunto – sai ao fim de 29 jogos, nos quais, entre Liga portuguesa, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e Liga Europa, somou 18 vitórias, três empates e oito derrotas. Foram 62,1 por cento de vitórias, com 63 golos marcados e 30 sofridos.

O técnico português, na sua primeira experiência como treinador principal, começou por vencer a Supertaça ante o Sporting, no prolongamento, por 4-3, depois de os leões terem estado a vencer por 3-0.

Porém, deixa agora a equipa depois da segunda sequência de três derrotas seguidas esta época – algo que, nesta dose dupla, já não acontecia desde 1972/73 – e no 3.º lugar da Liga, com 40 pontos, a um do Benfica (2.º com 41) e a quatro do líder Sporting (44). Além disso, ficou-se pelas meias-finais da Taça da Liga e foi eliminado da Taça de Portugal pelo Moreirense, à 4.ª eliminatória.

Na Liga Europa, o FC Porto é 18.º classificado da fase de liga, com seis de oito jornadas disputadas, com oito pontos, em zona de apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final. E é precisamente para a Liga Europa o próximo jogo dos dragões, na quinta-feira, no Dragão, ante o Olympiakos (17h45).

Os números de Vítor Bruno:

Liga

18 jogos: 13 vitórias, 1 empate, 4 derrotas (41-14 em golos)

Taça de Portugal

2 jogos: 1 vitória, 1 derrota (4-2 em golos)

Taça da Liga

2 jogos: 1 vitória, 1 derrota (2-1 em golos)

Supertaça

1 jogo: 1 vitória, no prolongamento (4-3 em golos)

Liga Europa

6 jogos: 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas (12-10 em golos)

Os marcadores dos 63 golos com Vítor Bruno:

Samu, 18

Galeno, 12

Nico González, 6

Pepê, 5

Iván Jaime, 4

Danny Namaso, 3

Rodrigo Mora, 3

Deniz Gül, 2

Fábio Vieira, 2

Gonçalo Borges, 2

Stephen Eustáquio, 2

Tiago Djaló, 2

André Franco, 1

Autogolo, 1 (Leonardo Buta, Moreirense)