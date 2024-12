Vítor Bruno fez a antevisão à partida com o Casa Pia, em mais um jogo da Liga após desaires contra Lazio, Benfica, Moreirense e um empate com o Anderlecht, numa série de resultados negativos.

Bruno pede o apoio do Estádio do Dragão. «Os adeptos são sempre importantes. Queremos o carinho e o conforto dos adeptos, que os jogadores que se sintam acarinhados. É importante este regresso a casa depois de um ciclo menos positivo. Temos de estar de mãos dadas com o estádio em efervescência. São ciclos que as equipas passam. Vamos iniciar um novo com nova energia», garantiu.

Vítor Bruno rejeitou falar sobre a derrota do Sporting, que coloca a hipótese do FC Porto a três pontos do líder. «É olhar para dentro. Temos caminho a percorrer e inverter esta tendência recente. É isso que vamos querer muito fazer amanhã», disse.

O treinador do FC Porto espera um Casa Pia com cinco defesas. «Estamos a idealizar em cinco defesas, tentando antecipar aquilo que podem fazer em termos posicionais porque já jogaram com seis contra o Sporting. Estou convicto que é cinco porque leem o momento do Porto e podem pensar que podem fazer algum dano», explicou.

O FC Porto recebe o Casa Pia nesta segunda-feira, pelas 20h45, em jogo da 12.ª jornada da Liga portuguesa.

Os portistas estão em segundo lugar, a seis pontos do Sporting, podendo reduzir a distância para os líderes após um deslize dos leões diante do Santa Clara.