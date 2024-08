Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa, após a vitória por 2-0 na receção ao Rio Ave, na 3.ª jornada da Liga:

«[A ineficácia da segunda parte preocupa-o a curto prazo ou os dois avançados anunciados recentemente colmatam esse problema?] Preocupava-me mais se não criássemos a quantidade louca de oportunidades que temos criado. Fico muito contente por termos dado passos em frente em relação à segunda parte nos Açores, em que gerimos em demasia. Na segunda parte de hoje também gerimos, mas nunca deixámos de ter o olhar na baliza do Rio Ave e criámos ocasiões para fazer o terceiro, quarto e quinto golo. Isso é claro para toda a gente.

São avançados com perfis diferentes daqueles que temos aqui, vêm ajudar a montar estratégias diferentes, dão nuances diferentes à equipa e também nuances estratégicas. Podem fazer-me adaptar por determinada estratégia e dinâmica por aquilo que são. Casam bem com os que estão, mas vão ter de competir com eles, porque estou muito contente com quem está cá. Sobretudo neste primeiro impacto quando chegarem e, a partir de amanhã, no treino, que olhem para o Danny [Namaso] e para o Fran [Navarro] como modelos de comportamento que têm de servir como inspiração para eles, porque são jogadores que se comprometem de forma brutal com o trabalho. E isso para mim tem muito valor.

«[Como será a adaptação de Samu e Deniz Gül? Já poderá contar com eles para Alvalade?] A partir do momento em que estão disponíveis para treino, estão aptos e podem ir a jogo em Alvalade. Teremos de fazer a bateria habitual de testes físicos, perceber em que estado estão e como vêm. Há uma série de dinâmicas que têm de ser entranhadas por eles e isso conquista-se com o tempo. Há um conjunto de questões à volta do jogador que não podemos descurar. Estamos a lidar com gente que tem sentimentos. Vêm para um país diferente, uma cultura nova, que exige um processo de integração e cá estaremos para os ajudar e conduzir, para fazer com que se entranhem no jogo da equipa. Vêm casar bem com os perfis que temos aqui, poderão dar nuances diferentes ao nosso jogo e por isso é que eles estão cá.»