Apesar do golo que valeu a vitória sobre o Farense na ronda passada, não é certo que Samu Omorodion tenha garantido um lugar no onze em Guimarães. Na antevisão à partida deste sábado, Vítor Bruno sublinhou que tem total confiança em todos os avançados do plantel, tendo enaltecido o papel de Danny Namaso.

«O Rui Borges disse está à espera de possíveis alterações e que sabe o que pode oferecer o Danny e o Samu. Mas não devemos esquecer que há o Fran [Navarro] e o Deniz [Gül]. Há quatro avançados para o lugar. O Samu entrou bem, fez 30 minutos que agitaram o jogo, mas o Danny… Temos este caráter obsessivo de olhar para os números e crucificar um avançado quando ele não faz golos. Enquanto ele [Namaso] me garantir rendimento nos comportamentos que lhe pedimos, comigo irá ter sempre vida. Seja ele, o Danny, o Fran, o Deniz ou o Samu, há coisas que são inegociáveis para nós», frisou o técnico portista, em conferência de imprensa.

Vítor Bruno lembrou ainda que o atacante espanhol chegou há poucas semanas à Invicta e ainda procura assimilar a ideia de jogo da equipa.

«O Samu fez Jogos Olímpicos, nem sempre foi titular. Teve um momento de inatividade pela pausa de quem esteve numa competição dessa natureza e regressa ao Atlético Madrid, nem sempre utilizado em treino. Vem para o FC Porto, passa meia dúzia de dias connosco, vai para a seleção, faz dois jogos de 60 minutos, o que foi muito bom para ele do ponto de vista físico, mas ao mesmo tempo ficou privado do contacto com o grupo e desconecta-se do nosso jogar. Aos poucos está a imiscuir-se do trabalho de um avançado no nosso modelo de jogo. O perfil do Samu pede coisas diferentes à nossa forma de jogar», assumiu.

«Qualquer um dos quatro avançados - digo-o sem reserva e não estou a querer esconder nada - dá-me muitas garantias para aquilo que deve ser a função de um avançado do FC Porto na nossa forma de jogar. Depois, depende de muita coisa», completou.

Sobre Deniz Gül, ponta de lança sueco recrutado ao Hammarby, o treinador dos dragões reconheceu que está num estágio inicial da adaptação a uma nova cultura.

«Achamos que seria benéfico que ficasse mais tempo integrado com o grupo, até para saber o nome dos colegas... ainda falha um ou outro, a afinação não é total. Vem de um contexto diferente, uma cultura nórdica que não é a mesma. Precisa de espaço, vai começar a jogar. Se será amanhã ou mais à frente... fica no ar», atirou.

O FC Porto joga este sábado no reduto do Vitória de Guimarães, a partir das 18h00, em jogo da 6.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.