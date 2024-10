O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, garantiu, na antevisão ao jogo com o AVS (2.ª feira, 20h15), que a gestão do plantel para abordar jogos de várias competições, com um calendário mais apertado, não é feita a pensar nas questões físicas e sublinhou o olhar à «dimensão mais estratégica e tática» na preparação do jogo com os avenses, quatro dias depois do encontro com o Hoffenheim, da Liga Europa.

«O sentido de responsabilidade é sempre o mesmo, o FC Porto tem de ter esse sentido muito apurado, olhar para o adversário e dar-lhe o valor que ele merece. Nesta fase, eu percebo que o ciclo é denso, um ciclo de muitos jogos. Do ponto de vista físico, não há nada que salte para cima da mesa como fator determinante para tomarmos decisões. Se o jogo fosse hoje [ndr: domingo], aí sim, tínhamos de ter um olhar mais sensível, sobretudo com um ou outro caso mais individual. Não sendo esse o caso, apenas olhamos para a dimensão mais estratégica, tática, o que podemos levar ao jogo e controlar tudo o que são as forças do AVS. Sem qualquer tipo de gestão, com a máxima vontade de ganhar, com os que sentimos que são os melhores para ir a jogo e os melhores nem sempre são os que iniciam logo no onze, mas muitas vezes os que são injetados a partir do banco. A importância é total, quer comecem [de início], quer do banco», referiu Vítor Bruno, em conferência de imprensa.

Questionado sobre qual tem sido o processo mais difícil de encaixar na procura da perfeição na equipa, Vítor Bruno diz que é adepto do «futebol espetáculo, champanhe, artístico», mas que é necessário, primeiro, construir uma equipa com «bases sólidas» para depois enriquecer o jogo.

«Quem foi mais utilizado no jogo com o Hoffenheim, acho que esteve cerca de 1h40m no campo desde o momento em que terminámos o jogo com o Hoffenheim. Em 1h40m, é difícil levar a treino tudo aquilo que nós sentimos que tem espaço para crescer e na verdade estamos a falar de um processo de crescimento. É uma equipa nova, a juntar peças, a formar um puzzle, queremos que seja bonito, que as pessoas olhem e se revejam no que estamos a construir. Agora, muito do que tem de ser operacionalizado em treino e as ideias que têm de ser validades, não é só com análise vídeo, não é só falando com os jogadores de forma individual, coletiva, setorial, não é preciso levar muito a treino», referiu.

«Andamos sempre à procura de roçar a perfeição. Houve momentos da época em que já estivemos muito bem, outros não tão bem, hoje se calhar melhor. Queremos sempre melhorar. Queremos um futebol espetáculo, champanhe, artístico, eu também quero, gosto, sou adepto disso, mas é perceber o momento, o que estamos a construir, garantir bases sólidas e a partir daí tornar o jogo cada vez mais rico. Vamos lá chegar», apontou.

Ainda questionado sobre palavras de Diogo Costa após o jogo com o Hoffenheim – o guarda-redes disse que sentiu a equipa «muito ansiosa» para ganhar o jogo europeu – Vítor Bruno respondeu de forma curta, sobre se há razões para ansiedade, antes do regresso ao campeonato, no qual a equipa ocupa o 2.º lugar.

«Se estiver sempre ansiosa e ganhar 2-0 todos os jogos, dêem-me uma folha, que eu assino já», afirmou, no final da conferência de imprensa.