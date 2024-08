Diogo Costa, Francisco Conceição, Wendell, Evanilson e Pepê juntaram-se mais tarde à pré-época do FC Porto, depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções no Euro 2024 e na Copa América, e não é certo que defrontem o Sporting.

Esta quinta-feira, o treinador dos dragões, Vítor Bruno, falou à SportTV e confidenciou que houve alguns internacionais que chegaram num nível abaixo do expectável, e por isso ainda não tem certezas para a Supertaça.

«Dá [para serem opções], não sei se só no banco, vamos ver. Ainda temos amanhã [sexta-feira]. Houve algumas métricas que nos preocuparam no momento em que chegaram das seleções, algo abaixo do que era expectável, o que nos obriga a ter alguma preocupação extra para percebermos se estão preparados para um jogo desta exigência», afirmou.

«Esse também é o nosso desafio, perceber se os internacionais estarão preparados. Alguns no onze, outros no banco, outros na bancada, vamos ver», acrescentou.

No primeiro jogo oficial como treinador do FC Porto, Vítor Bruno disputará um troféu, e logo diante do Sporting, um adversário difícil.

«Um jogo difícil contra uma grande equipa, muito bem orientada, com uma dinâmica bem consolidada e sempre a acrescentar valor. Vai obrigar-nos a estar num nível altíssimo, mas nesta casa também estamos habituados a competir, a desafiar-nos permanentemente. Vai ser um jogo de grau exigência muito alto, mas acho que estamos preparados», garantiu.

Vítor Bruno era adjunto de Sérgio Conceição na equipa azul e branca, e por isso admite que os jogadores o conhecem bem. No entanto, este é um desafio demasiado específico, defende.

«O conhecimento é profundo e é recíproco. Acredito que o que vem do passado ajuda em determinados momentos, mas há sempre coisas novas a poder transmitir, em função do plano tático estratégico. É um jogo muito especial e demasiado específico para pensarmos que o passado vai ajudar-nos. Precisamos de estar em alerta em todos os momentos do jogo perante um adversário muito valioso e muito bem comandado.»

«Estamos preparados, temos trabalhado muito e bem. Mesmo sem reforços, o nosso melhor mercado é o trabalho diário. No sábado vamos tentar fazer emergir a nossa melhor casa para nos batermos de igual para igual frente a um Sporting que é forte, mas que vai ter também um Sporting forte pela frente», afirmou.

O FC Porto defronta o Sporting na Supertaça no próximo sábado, a partir das 20h15, em Aveiro.