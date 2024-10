Os assobios no Dragão foram tema na conferência de antevisão do Sintrense-FC Porto da Taça de Portugal e Vítor Bruno não se escusou a secundar Villas-Boas, que havia salientado um nível de exigência superior de alguns adeptos em relação aos sete anos como Sérgio Conceição ao comando.

«Não me fica bem comentar o líder máximo do clube, mas percebo o que ele quer dizer. Os adeptos têm direito a manifestar-se como querem. Aliás, eles são o pilar mais forte dos clubes. Porém, a partir do momento em que há estas manifestações de desagrado dos jogadores percebe-se que isso mexe como eles. Num balneário e numa geração tão jovem, muitas vezes emocionalmente não tão estável, qualquer gesto pode eventualmente mexer com eles momentaneamente», afirmou o técnico portista, salientando, ainda assim, que «é preferível um assobio do que outra atitude que possa até levar à interdição do estádio».

Sobre as críticas à intranquilidade defensiva da equipa, que nos últimos jogos permitiu demasiados remates à baliza, o técnico destacou: «A forma de atacar está relacionada com a forma de defender. Mas há também que olhar para esses números e perceber quantos remates enquadrados foram. Nesses jogos, o FC Porto tem sempre mais remates enquadrados do que os seus adversários. Não está tudo bem, mas estamos num processo inicial de construção de uma equipa. Começou há três meses e pouco. Defrontámos adversários fortes.»

O FC Porto defronta o Sintrense este domingo, no Estádio da Reboleira, a partir das 17 horas. Poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.