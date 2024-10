Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Sporting de Braga (2-1), na oitava jornada da Liga:

«[Vitória difícil, com indefinição. Foi algo dentro do que esperava?] A primeira parte do FC Porto é muito boa, podemos fazer três ou quatro golos, um deles foi anulado, é uma decisão aceitável. Uma primeira parte forte, com nuances que os jogadores interpretaram muito bem como ferir o Sp. Braga. Tiveram uma aproximação com perigo, nós tivemos três ou quatro. 1-0 ao intervalo, jogo equilibrado. O Sp. Braga faz um grande golo, de tirar o chapéu, nós reagimos de forma contundente e fazemos o 2-1. Até aos 75 minutos, o jogo está controlado, até à altura em que o Stephen [Eustaquio] sai. Estacionámos o bloco mais atrás, o Sp. Braga aproximou-se, não houve grande perigo, mas sim intranquilidade, que faz parte do crescimento da equipa, que se sustenta com rendimento no campo. Seis jogos em que não alterámos a linha defensiva, alguma fadiga que se instala, dificuldade a lançar timings para pressionar e a sair de trás nos últimos 15 minutos. Às vezes, é preciso sofrer e agarrar à bravura, atitude, crença, união e perceber que todos são importantes.

Estou muito contente com o que têm feito, têm sido muito fiéis ao que tem sido pedido, às vezes até em demasia e o jogo requer que façamos leituras imediatas. Faz parte da aprendizagem. Vão semeando pontos, temos sete vitórias e é continuar, o caminho faz-se caminhando. Descansar agora e atacar o jogo da Taça de Portugal.»

«[O FC Porto está muito forte em casa, mas ouviu-se a equipa a ser assobiada e Galeno pediu apoio quando fez o 1-0. Entende os assobios?] Não tenho de entender ou deixar de entender. Mas sei que eles têm uma influência gigante no comportamento e rendimento em campo dos jogadores. São seres humanos, são jovens, precisam de amparo e conforto, numa lógica de reciprocidade, de fora para dentro e de dentro para fora. Às vezes, esses vasos de comunicação podem não estar totalmente alinhados, mas é importante que nos alinhemos todos para ter um FC Porto mais forte no futuro. Qualquer clube no mundo, não é só conquistas e troféus, os adeptos são o principal motor de um clube e é importante que eles percebam a importância que têm no rendimento de alguns jogadores, que estão numa fase precoce da carreira, a conhecerem um clube, a adaptarem-se, a virem de uma realidade diferente, que não tem o mesmo grau de exigência. Também têm de perceber que o nível de exigência aqui é muito alto, mas se andarmos todos casados e alinhados, torna-se tudo muito mais fácil.»