Alan Varela e Francisco Moura fizeram treino condicionado, mas vão integrar a convocatória para a deslocação do FC Porto a Barcelos, revelou Vítor Bruno. O lateral-esquerdo, no entanto, está numa fase mais adiantada da recuperação do que o médio.

«Vão estar na convocatória os jogadores que tenho a forte convicção ao dia de hoje que vão deixar a pele em campo, que têm muita vontade servir o FC Porto. É o que posso dizer da convocatória. O Varela reintegrou ontem a espaços, de forma condicionada, hoje voltou a dar sinais positivos. Ainda não fiz a convocatória, mas o Varela vai estar na convocatória. O Moura também vai estar, numa fase mais adiantada da recuperação, poderá ir a jogo numa fase inicial, está mais preparado do que o Varela. Ainda temos o dia de amanhã para ver como se sente», disse o técnico dos dragões.

Vítor Bruno adiantou ainda que Iván Marcano «teve um pequeno revés durante a semana», embora «não vá hipotecar muito tempo» na recuperação. Já Marko Grujic e Martim Fernandes continuam de fora, ainda lesionados.

Quanto ao adversário na 18.ª jornada da Liga, o treinador do FC Porto destacou o bom momento que atravessa, assim como a capacidade a jogar em casa.

«Vem de uma vitória moralizadora para a Taça de Portugal, em casa, com o Moreirense. Nos oito jogos em casa tem apenas uma derrota, já recebeu Sp. Braga e Sporting e não perdeu esses jogos. Não perde há seis jogos… são traços que indiciam o momento do Gil, completamente diferente do que encontrámos na primeira volta. Estamos a começar a segunda volta, é um caminho que queremos percorrer com muito entusiasmo, com energia e temos de atacar o jogo de amanhã [domingo] de forma muito séria, olhando para um adversário que nos queria sempre dificuldades e temos o exemplo do ano passado. Temos de ser muito humildes, mas muito ambiciosos para chegar lá. Conquistar os três pontos e iniciar a segunda volta», projetou.

O FC Porto visita o Gil Vicente este domingo, num encontro marcado para as 20h30, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.