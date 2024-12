Iván Jaime eclipsou-se do onze inicial portista. Se no início da temporada esteve cinco jogos seguidos de início, agora jogou apenas três vezes nos últimos sete jogos.

Num momento em que surgem notícias na imprensa nacional que dão conta do desejo do espanhol em sair do FC Porto, Vítor Bruno deu uma resposta seca e concisa sobre esses rumores: «O Iván está na lista de convocados para amanhã», atirou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia.

Quanto às opões escolhidas para o meio-campo diante dos casapianos, o treinador do FC Porto não quis adiantar muito, mas dissertou sobre as escolhas que tem.

O Vasco Sousa está na convocatória, o Fábio e o Rodrigo Mora também. Temos vários que podem fazer aquela posição. Depois é muito olhar para o adversário, como se vai montar em campo. Como vamos condicionar os centrais, se vamos estar com o meio-campo a três... o Fábio Vieira e o Vasco são soluções para jogar por dentro, o [Abraham] Marcus está a regressar de lesão, mas é alguem com que contamos muito. Todos me dão garantias. Se é como pivô defensivo, se é com dois, mais ousados na frente... vamos ter de condicionar os alimentadores de jogo do Casa Pia. Logo se vê», disse.

O FC Porto recebe o Casa Pia nesta segunda-feira, pelas 20h45, em jogo da 12.ª jornada da Liga portuguesa.

Os portistas estão em segundo lugar, a seis pontos do Sporting, podendo reduzir a distância para os líderes após um deslize dos leões diante do Santa Clara.