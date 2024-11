Vítor Bruno esclareceu que não teve a viatura danificada à saída do Olival, após a derrota com o Benfica.

Questionado sobre a contestação de alguns adeptos à porta do centro de estágio, logo após a derrota na Luz, o treinador do FC Porto aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Moreirense, para a Taça de Portugal, para dar a sua versão dos factos.

«Não faz sentido desperdiçar o meu tempo. Não ia com a cabeça de fora do vidro a saber se pontapearam ou não, se bateram ou não, estava um nevoeiro forte nesse dia também. Tudo o que saiu no dia seguinte foi empolado. Danos na viatura zero! Como disse, conheço os atalhos desta casa, percebo como querem passar a mensagem, a forma, com que interesse, mas isso já não depende de mim. Desperdiço zero da minha energia com aquilo que não controlo», afirmou o técnico do FC Porto, esta tarde, no Olival.