O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, terminou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bodo/Glimt, da 1.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, que se joga na Noruega, com uma resposta curiosa: tudo por causa dos calções (forma como habitualmente se apresenta em trabalho, quer nos treinos, quer nos jogos) e se, num país tão frio como a Noruega, se iria apresentar dessa forma no jogo de quarta-feira.

Depois de fugir à questão inicial na conferência de imprensa sobre o assunto, Vítor Bruno, em jeito de brincadeira, acabou as intervenções perante os jornalistas desfazendo a dúvida perante a insistência, entre uma gargalhada geral.

«Não vale a pena é criar aqui um estigma, ou o que quer que seja. Obviamente, seria um ato de loucura muito grande da minha parte ir de calções amanhã. Ou um ato de muito pouca inteligência, mas nunca se sabe. O ato de loucura às vezes pode andar de mãos dadas e pode acontecer. É o que tiver de ser», respondeu o técnico do FC Porto

O Bodo/Glimt-FC Porto está marcado para as 17h45 de quarta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.