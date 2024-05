Vítor Bruno vai deixar a equipa técnica de Sérgio Conceição para iniciar um percurso como treinador principal, apurou o Maisfutebol.

O técnico de 41 anos, contactado pelo nosso jornal, confirmou a decisão, que já foi comunicada a Sérgio Conceição há dois dias. A partir de agora, Vítor Bruno deixa a equipa técnica do ainda treinador do FC Porto, seja nos azuis e brancos ou noutro qualquer clube.

Trata-se do fim de uma longa ligação com Sérgio Conceição, que começou em 2011/12, na Olhanense, com Vítor Bruno como adjunto de Conceição, treinador principal. Seguiu-se um percurso conjunto na Académica, Sp. Braga, Vitória, Nantes e FC Porto.

Vítor Bruno vai agora começar uma carreira a solo, entendendo que este é o momento para tornar-se treinador principal. As opções para futuro estão em aberto, trabalhar no estrangeiro será hipótese, mas o nosso jornal sabe que Vítor Bruno pretende, acima de tudo, um projeto que seja sólido.