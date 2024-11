Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 4-0 sobre o Estoril, na 10.ª jornada da Liga:

«[FC Porto tem o melhor registo das últimas sete épocas à 10.ª jornada. A que patamar quer levar esta equipa?] Para amanhã para o Olival, para trabalhar, para continuar a crescer, alicerçar no que temos construído nestes quatro meses e dar passos em frente. O caminho não se esgota, há muito espaço para crescer ainda. Os jogadores são insaciáveis. Podemos não ser os mais talentosos e geniais, mas, naquilo que levamos ao Olival, quero que sejam imbatíveis e isso será espelhado em competição.»

«[Perspetivava chegar a esta altura da época com seis vitórias consecutivas, com apenas uma derrota para o líder. Pode-se falar numa época já fantástica? Esperava ter a equipa nesta posição e com este tipo de jogo?] Isso não nos serve de consolo. Num clube com o FC Porto, com a ambição que temos, queremos ganhar todos os jogos. Queríamos ter só vitorias até agora, é o que nos guia. Não há espaço para não ganhar aqui dentro, os próprios jogadores desafiam-me diariamente e sinto que estão ávidos de ganhar. É isso que queremos instituir cá dentro. Aconteceram percalços, já passaram, mas não podíamos ficar a chorar nesses momentos. É preciso dar algum tempo para os jogadores maturarem no que é pedido, mas no FC Porto o tempo é pouco ou nenhum. Fizemos um ciclo bom de vitórias a seguir ao resultado com o Manchester, mas é apenas isso. Quinta-feira [com a Lazio] temos outro jogo, é preciso lançá-lo da melhor maneira, com olhar metido nessa competição [Liga Europa], este já ficou arrumado.

Uma boa exibição, uma equipa mais segura e que está confiante, mas não passa disso. Com tantos jogadores novos, há sempre espaço para avanços e recuos. Queremos avançar, avançar e avançar. Não é uma ambição desmedida, mas muito consciente do que queremos, balizando tudo diariamente e dando passos firmes no processo de construção da equipa.»

«[Com 27 pontos nas dez primeiras jornadas, só é batido por Bobby Robson, José Mourinho, André Villas-Boas e Sérgio Conceição, que conseguiram 28. Fica satisfeito com este registo? É frustrante não ser líder com este registo?] Se disser que queria ter dez vitórias em dez jogos e estar à frente desses números diriam que estava a ser arrogante. A mim não me serve de consolo. Pouco me importa se estou em primeiro ou terceiro. Quero é que isso coincida com um momento forte do clube. Foi para isso que me contrataram e é para isso que me pagam. Tento dar o melhor de mim todos os dias, durmo de consciência tranquila, investindo toda a minha energia com os jogadores e tento que isso coincida com o maior número de vitórias.»

«[FC Porto não sofre golos há quase 500 minutos] Tudo o que seja não sofrer golos, é um indicador forte para a solidez e robustez de uma equipa. Sabemos que é um processo que vai levar tempo, requer muito investimento da nossa parte, as coisas não acontecem do nada e representam muitas horas de treino. Houve um momento da época em que sentimos que havia ajustes a fazer nos nossos posicionamentos quando tínhamos bola. Estruturalmente não mudámos muita coisa, mas posicionalmente ajustamos algumas coisas, não na linha defensiva, mas numa linha mais alta do campo. Os jogadores têm dado boa resposta. É continuar a crescer em cima do que temos feito e olhar para o jogo de quinta-feira, um desafio fortíssimo à nossa solidez nos últimos cinco jogos.»