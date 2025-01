Vítor Bruno recusou que o FC Porto chegue ao jogo desta terça-feira em vantagem pelo facto de ter apenas jogado 15 minutos na sexta-feira passada, ao contrário do Sporting, que jogou no mesmo dia e teve um jogo muito exigente, como reconheceu Rui Borges, em Guimarães.

«FC Porto beneficiado? Sinceramente, não me parece. Estamos a jogar ao quarto dia. Se fosse ao terceiro, penso que poderia haver alguma vantagem da nossa parte. Mas isto é muito levado para o lado emocional, são jogos com um cariz muito próprio. E tudo o que é eventual fadiga acumulada acaba por dissipar-se pelo contexto do jogo em si», disse, chamando a atenção para as características habituais de um clássico.

Vítor Bruno lembrou que, apesar de se ter jogado pouco na Madeira no jogo com o Nacional, devido ao nevoeiro, houve outros constrangimentos com os quais o FC Porto teve de lidar e que também provocaram desgaste, ainda que noutro nível. «Tivemos apenas 15 minutos no relógio, mas tudo o que é viagens, a angústia de vir, não vir, perceber se apanhamos avião, a viagem de regresso para cá e chegar tarde, tudo isso não é simpático e não queríamos que acontecesse», apontou.

E rematou: «Mas não me parece que haja qualquer vantagem da nossa parte ou desvantagem do Sporting, porque estamos a jogar ao quarto dia: em 96 horas é perfeitamente possível recuperar os jogadores.»